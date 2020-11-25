Çubuk'ta polis ekipleri KADES'i anlattı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ekipleri, kurdukları stantta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için ilçe genelinde çeşitli faaliyetler yürüttü.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda stant kuran polisler, hem kadınlara ve hem de erkeklere KADES kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıtarak, tek tek bilgilendirme yaptı.

İlçedeki duraklara ve iş yerlerinin camlarına KADES'i anlatan ve kadına şiddete hayır sloganlarının bulunduğu afişleri asan polis ekipleri, esnafı da bilgilendirdi. Atatürk ve Kıbrıs caddelerinde dolaşan polis ekipleri, şiddete maruz kalan kadınların yasal haklarını anlattı.