Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Ramazan Bayramı hazırlıkları
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Çubuk'ta Ramazan Bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Çubuk'ta Ramazan Bayramı hazırlıkları, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle çalışmalara hız verdiklerini anlattı.
Başkan Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar kattık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin bayramdan önce ve bayram süresince de devam edeceğini kaydeden Başkan Demirbaş, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili şikayetlerin değerlendirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bayram öncesi ve sonrası açık olacak pazar yeriyle çarşı merkezindeki alışveriş yerlerinde vatandaşların rahat ve güvenli ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için işportacıların bulvar ve caddeleri işgal etmelerine izin verilmeyecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak ilçe merkezindeki mezarlıklar ile mahallelerimizdeki mezarlıkların ve şehitliklerin temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüldü. Ayrıca ilçe merkezinde kaldırımlar yıkanırken, bayram süresince de çevre temizliği çalışmalarımız faal olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu geçirebilmeleri amacıyla Fen İşleri, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerimiz gereken tedbirleri aldı. Bayram süresince gezi ve dinlenme amaçlı ziyaretçi akınına uğrayacak parklarda genel temizlik çalışmaları da devam ediyor. Belediyedeki hizmetlerin aksamaması için bayramda nöbetçi personel uygulamasına da gideceğiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 Kaynak: AA
Ankara, Çubuk, Ramazan Bayramı, Güncel
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