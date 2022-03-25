Ramazan davulcularına ritim ve mani eğitimi - Son Dakika
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Ramazan davulcularına ritim ve mani eğitimi

25.03.2022 18:25

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen eğitimin ardından belge aldı.

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen eğitimin ardından belge aldı.

Çubuk Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde verilen eğitimde davulculara sahur vaktine özel ritmler ve maniler öğretildi. Vatandaşları rahatsız etmeden davul çalmaları yönünde uyarılarda bulunulan davulculara, insan ilişkileri ve iletişim konularında da eğitim verildi.

Davulcular, Halk Eğitim Merkezi görevlileri, davul eğitmeni ve vatandaşlardan oluşan jüri karşısında ilk sınavlarını verdi. 1 ay boyunca Çubuk'un 7 mahallesinde görev alacak 12 davulcu, sınavın ardından belge aldı.

Davulcular herhangi bir resmi makamdan ücret almazken, belediye yetkilileri davulcuların ramazan ayının son 5 günü vatandaşlardan bahşiş istemesine izin verdiklerini belirtti.

Ramazan davulcularına ritim ve mani eğitimi
Ramazan davulcularına ritim ve mani eğitimi
Ramazan davulcularına ritim ve mani eğitimi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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