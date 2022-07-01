Çubuk'ta sağanak etkili oldu

İlçenin kırsal mahallelerinden 150 hanelik Kösrelik Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ve ahırlar da su bastı. Çubuk Belediyesi ekipleri, zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

Etkili sağanak, Kösrelik ve Yukarı Çavundur mahallerinde derelerin taşmasına neden oldu, ekili alanları su altında bıraktı. Aydos ve Çamiçi derelerinin taşması sonucu 2 köprü yıkıldı.

Kaynak: AA

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