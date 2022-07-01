Çubuk'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Çubuk'ta sağanak etkili oldu

01.07.2022 19:18

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, köprüler yıkıldı, ekili alanlar zarar gördü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, köprüler yıkıldı, ekili alanlar zarar gördü.

Etkili sağanak, Kösrelik ve Yukarı Çavundur mahallerinde derelerin taşmasına neden oldu, ekili alanları su altında bıraktı. Aydos ve Çamiçi derelerinin taşması sonucu 2 köprü yıkıldı.

İlçenin kırsal mahallelerinden 150 hanelik Kösrelik Mahallesi'nde bazı evlerin giriş katları ve ahırlar da su bastı. Çubuk Belediyesi ekipleri, zarar gören yerlerde çalışma başlattı.

Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, zarar gören bölgede inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika
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