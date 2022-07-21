Çubuk'ta salatalık hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaretli "Çubuk turşusu"nun hammaddesi olan salatalıkta hasat sezonu başladı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, salatalık üreticilerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kaymakam Keleş, ziyarette yaptığı konuşmada, 5 bin dekar alanda turşuluk sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Son zamanlardaki yağış ve olumsuz hava şartlarına rağmen rekoltenin güzel olduğunu belirten Keleş, "İnşallah güzel bir verim alacağız. Turşu festivalimiz her sene yapıldığı gibi bu sene de yapılacak. Herkesi festivalimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş da salatalık hasadının başladığını söyledi.

İlçede "yeşil altın" olarak adlandırılan salatalıklardan turşuların da kurulmaya başladığını ifade eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"İlçemizde artık son derece yaygın hale gelen salatalık ekiminde bu yıl da hasat yapılmaya başlandı. Emeği geçen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Her geçen yıl artan kapasitenin bu sene daha da artarak devam etmesini diliyorum. İnşallah eylül ayı içerisinde de 15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalimizi de gerçekleştireceğiz. Turşularımızın tadına bakmaya, turşumuzu almaya tüm başkentlileri ve diğer illerimizdeki vatandaşlarımızı ilçemize davet ediyoruz."

Üreticiler de hasadın başladığını belirterek, bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.