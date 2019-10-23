Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta saman yangını
Son Dakika Güncel Çubuk'ta saman yangını

Çubuk'ta saman yangını

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları yandı.

Sığırlıhacı Mahallesi'nde Kemal Balbaşı'na ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakındaki ahır ve eve sıçramadan 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık bin 500 saman balyası tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çubuk'ta saman yangını

İtfaiye, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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