Çubuk'ta Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit aileleri ziyaret edildi.

Çubuk Kaymakamı Vekili Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından yapılan ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle bayramlaşıldı.

Bayramlarda şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadıklarını belirten Altın, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli mesafeler katettiğini aktardı.

Belediye Başkanı Demirbaş da vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerin asla unutulmayacağını dile getirdi.

Her zaman şehit yakınlarının emrinde olduklarını belirten Demirbaş, "Malumunuz ki, ölüm biz insanlar için kaçınılmaz bir gerçektir. Sizler o kadar şanslısınız ki, evlatlarınız bu vatan için mertebelerin en yükseği olan şehitlik liyakati ile Allah tarafından onurlandırılmıştır. Lütfen üzülmeyin, bu vatan siz anne ve babalara minnettardır. Bu sevgili şehitlerimizin mekanlarını Yüce Allah tayin etmiştir." diye konuştu.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.