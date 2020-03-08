Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması - Son Dakika

Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit yakınları, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında bir araya geldi.

Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit yakınları, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında bir araya geldi.

Kızılay Düğün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programdaki konuşmasında, dernek olarak her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını söyleyen Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, "Bütün annelerimizin, kadınlarımızın ve tüm şehit annelerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Nice mutlu, güzel ve huzurlu yıllar diliyorum." dedi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz şehit ailelerini ve şehit annelerimizi bu önemli günde unutmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin içinde ve sınır dışında dağda bayırda, karın altında görev yapan Mehmetçiklerimize Allah yardım etsin. Onların başarıları için dua ediyoruz. Onların annelerinin ve eşlerinin de Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Şehit anneleri adına Emine Ata ile Ankara Hanımeller Derneği Başkanı Asiye Mutlu'nun konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ilahiler ve şiirler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu.

Duaların edildiği program yemek ikramının ardından sona erdi.

Dünya Kadınlar Günü, Türk Kızılayı, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta şehit yakınlarının Dünya Kadınlar Günü buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]