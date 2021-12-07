Üye Girişi
Çubuk'ta "Sevgiyle Aşalım Engelleri" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Çubuk'ta "Sevgiyle Aşalım Engelleri" etkinliği düzenledi

07.12.2021 14:13

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Çubuk ilçesinde Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Çubuk ilçesinde Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Çubuk Düğün ve Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymenleri gösteri sundu, anaokulu öğrencileri çeşitli oyunlar oynadı. Şiirlerin okunduğu etkinlikte katılımcılara çiçek taktim edildi. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı etkinlikte, engelliler ve aileleri müzik eşliğinde eğlenerek stres attı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede tüm engellerin kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlçede engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık ve kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İnşallah orada özel zamanlar geçirecekler, kurslar açılacak. Biz şuna inanıyoruz, engelli olmak bir kusur değildir. Yeter ki düşünce özürlü olmayalım. Allah muhafaza hepimiz engelli adayı durumundayız. Ben tüm engelli kardeşlerimize şifalar ve kolaylıklar diliyorum. Biz de elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda devletimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Verilen imkanlar sayesinde kardeşlerimizin de her alanda büyük başarılara imza attıklarına şahit oluyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da engelli ailelerinin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini dile getirerek, "Engelli olmanın bir zorluğu var ama o zorluğu yaşan bir de anne, baba var. Aileler de çok fazla bu zorluğu yaşıyorlar. Mücadele ediyorlar, sabır gösteriyorlar. Umuyoruz ki engelli ailelerimiz bu sabrın karşılığını öteki alemde en iyi şekilde alacaklar. Bu sabrın karşılığı tabii ki hiçbir şeyle ölçülemez." diye konuştu.

Ankara Hanımelleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asiye Mutlu ise dernek olarak hem zor günlerde hem de özel günlerde ailelerin ve kadınların yanında olduklarını söyledi.

Yüzlerde bir tebessüm oluşturma, yaraları sarma çabasında olduklarını aktaran Mutlu, "Bu etkinliğimizde engellilerimizi ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Türk Kızılay Çubuk Şubemiz ile birlikte yaşama tutunan bütün engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin sadece bir gün değil her gün yanındayız." dedi.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ile Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Sebahattin Karahanlı, özel eğitim gören engelli çocuklar ile aileleri katıldı.

Çubuk'ta Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği düzenledi
Çubuk'ta Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği düzenledi
Çubuk'ta Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği düzenledi
Çubuk'ta Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği düzenledi
Çubuk'ta Sevgiyle Aşalım Engelleri etkinliği düzenledi

Hisarcık, Kızılay, Çubuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'Sevgiyle Aşalım Engelleri' etkinliği düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Motorine 66 kuruş zam! Fiyat 10 lirayı aştı 15:49 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam! Fiyat 10 lirayı aştı
Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler 15:37 Ibrahimovic, Türk hayranlarını da kaybedecek! Milli oyuncumuz Hakan hakkında skandal sözler Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 15:31 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı 15:31 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü 14:34 Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı 13:59 Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! 13:57 Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!

Son Dakika Haberleri
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:36 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
15:30 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan
15:24 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
15:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Resmen satışa sunuldu         
15:56
Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla         
15:47
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan         
15:31
Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü         
15:18
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu Bir damacana su 16 yerine 2.50 lira! Bursa'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu         
10:46
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:02:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta "Sevgiyle Aşalım Engelleri" etkinliği düzenledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement