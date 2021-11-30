Çubuk'ta şiddetli rüzgar - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan rüzgar bir okulun dış yüzey sıvalarını döktü, bir çok mahallede de bazı ahırların çatılarına zarar verdi.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Süleyman Şah Ortaokulu dış yüzeyindeki mantolama yerinden koptu.

Öğleden sonra meydana gelen olayda okulun duvarları da zarar gördü. Okul çıkışına denk gelmemesi olası bir faciayı önlerken, görevliler durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Öte yandan ilçeye bağlı bazı kırsal mahallerde de bazı ahırların çatıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördü.

İlçede fırtına nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandı.