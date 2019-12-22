Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Çubuk'ta silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki oto yıkamacıya 06 BS 0772 plakalı otomobille giden Hüseyin Y. ile 75 BC 686 plakalı otomobille bu iş yerinde bulunan ve borç nedeniyle aralarında eskiye dayalı husumet olduğu öğrenilen Hüseyin B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında bulunan pompalı tüfekle Hüseyin Y'ye ateş etti. Hüseyin Y. de tabancayla karşılık verdi.

Kavgada yaralanan Hüseyin B, 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Hüseyin Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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