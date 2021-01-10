Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlemlendi.

Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak, meydanlar ve parklarda sessizlik hakim oldu.

İşlek caddelerde tedbir alan polisler araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

İlçenin işlek caddeleri Atatürk, Cengiz Topel, Kıbrıs ile Ankara, Adnan Menderes ve Şeyh Şamil bulvarları hafta sonu boş kaldı.

İlçede sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.