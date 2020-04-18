Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Çubuk'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesi, en sakin günlerini yaşıyor. Vatandaşların "evde kal" çağrısına uyarak dışarıya çıkmamaları nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim. Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, boşalan cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti. Atatürk Caddesi ile ilçenin giriş çıkış bölgelerinde polis ekipleri uygulamalarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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