Çubuk'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk pazarının günü değişti - Son Dakika

Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Ankara'nın Çubuk ilçesinde perşembe günü kurulan pazarın çarşamba günü kurulmasına karar verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, bölgenin en eski ve en büyük pazarlarından olan ve her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarının bu hafta 23 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir gün öne çekildiğini belirtti.

Diğer yandan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürdüklerini hatırlatan Başkan Demirbaş, "Koronavirüsün ülkemize yayılmasıyla birlikte dışarı çıkama kısıtlılığı olan vatandaşlarımıza kaymakamlığımız ile birlikte yürüttüğümüz vefa destek ekibi ihtiyaçlarını pazardan veya marketten alarak evlerine kadar götürmektedir. Lütfen 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar. Hele pazara hiç gelmesinler. Bizleri arasınlar biz ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazar girişlerinde kontrollerin yapıldığını ve gelen herkesin ateşlerinin ölçüldüğünü bildiren Demirbaş, pazara gelen vatandaşların maske ve eldiven takmak zorunluluğu olduğunu sözlerine ekledi.