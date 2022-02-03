Çubuk'ta sokak hayvanları için yeni beslenme odakları oluşturuldu - Son Dakika

Çubuk Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu koşullardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli yerlerinde beslenme odakları oluşturdu.

Belediye tarafından yapılan kulübeler, sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği yerlere bırakılıyor.

Uygulamayla özellikle kedi ve köpekler, belediye ekiplerince sık sık bırakılan mama ve suya rahatça ulaşabilecek.

Bu kapsamda belediye tarafından 10 bölgeye beslenme odağı yerleştirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, zorlu günlerden geçildiğini söyledi.

Bu süreçten insanlar gibi sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Demirbaş, "Soğuk hava ve kar nedeniyle sokak hayvanları, kuşların mağdur olmamasını istiyoruz. Belediye olarak daha önce olduğu gibi bu süreçte de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

İlçenin farklı noktalarına odakları yerleştirdiklerini dile getiren Demirbaş, "Bu odakları özellikle ilçenin parklarına ve kenar noktalarına koyduk ki sokak hayvanları rahat bir şekilde ulaşsın diye. Odaklara konulacak gıda maddeleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanseverler ve gönüllülerimiz ile el ele verip beraberce bu çalışmayı yürütmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.