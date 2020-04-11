Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara 7-24 kesintisiz hizmet sağlamak için tüm tedbirlerini alan Çubuk Belediyesi, genelge sonrası iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli rol alarak mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Özellikle merkezin dışındaki sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmasına yoğunlaşan Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir köşesinde yemleme çalışması yapıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde bulunan sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmasının ardından gazetecilere bilgi veren Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, soka çıkma yasağı ile birlikte besleme yaptıkları alanların 3 kat arttığını kaydetti.

Ekiplerinin şehrin muhtelif yerlerinde yapılan mama takviyesine devam ettiğini vurgulayan Topçu, "Biz daha önce 11 besleme noktasında yemleme çalışması yapıyorduk. Soka çıkma yasağı ile birlikte gönüllerimiz besleme yapamadıkları için o alanlar ile birlikte bu sayı 30'a yaklaştı. Bunlarla birlikte vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye çalışıyoruz. Toplamda besleme yaptığımız sokak hayvanı sayısı binin üzerine çıkarken, yaklaşık 700 kilogram yem vermeye başladık. Sokağa çıkma yasağı sonrası Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş'ın talimatıyla sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Topçu, can dostların aç ve susuz kalmamaları için vatandaşların da sokak hayvanları için kendi binalarının yakınlarına su ve yem bırakmalarını tavsiye etti.