Çubuk'ta 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' - Son Dakika

Çubuk'ta 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesininhayata geçireceği 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında Çay sokakta yenileme çalışması başlayacağı belirtildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesininhayata geçireceği 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında Çay sokakta yenileme çalışması başlayacağı belirtildi.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiğin akışını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, Atatürk caddesi ve Murat sokakta bulunan köprülerin genişletilmesi ve iki köprü arasındaki Çay sokakta Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmasına başlanılacağı kaydedildi.

Yapılan projelerle ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, proje çalışmalarının tamamlandığını ve uygulama aşamasına bu ay sonunda başlanılacağını söyledi.

Çay sokakta otopark genişletme çalışmalarının da yapılacağını vurgulayan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Barbaros mahallemizin Çubuk Çayı kenarındaki Çay sokağın Atatürk Caddesi Köprüsü ile Murat Sokak Köprüsü arasında kalan bölümde sağlıklaştırma projesini hazırladık. Proje kapsamında Çay sokağın altyapısı yeniden düzenlenirken, araç yolu ve yaya yolları da yeniden düzenlenecek. Zemin malzemeleri değiştirilirken yeni dekoratif aydınlatma armatürleri de yerleştirilecek. Otopark alanları yenilenecek ve kapasiteleri de artırılacak. Sokaktaki mevcut ağaçlar korunarak yapılacak çalışma ile aynı zamanda yeni ağaçlar da dikilecek. Yapılacak proje ile Çay sokağın çehresini değiştirirken daha kullanışlı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bölgeyi inşallah halkımızın yoğun şekilde kullanacağı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Hedeflerinin şehre gelen misafirlere farklı destinasyonlar sunmak olduğuna işaret eden Başkan Demirbaş, sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandıkça şehrin daha da güzelleştiğini belirtti.

Çubuk'ta 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'

Atatürk Caddesi, Ankara, Çubuk, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:19 Kaynak: AA
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