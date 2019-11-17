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Çubuk'ta sporcular aileleriyle fidan dikti

6 saat önce

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk takımı sporcuları, aileleriyle fidan dikti.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk takımı sporcuları, aileleriyle fidan dikti.

Çubuk Çayı Vadisine fidan diken genç sporcular ve aileleri, ardından piknik yaparak gönüllerince eğlendi.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arıöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının sportif faaliyetlerde başarılı olduğu kadar sosyal etkinliklerde de başarılı olmasını istediklerini söyledi.

Yaklaşık 130 fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Arıöz, yapılan organizasyonla hem ailelerin hem de çocuklarının çok mutlu olduğunu kaydetti.

Arıöz, insanların spor yapmak için kullandığı bu vadiyi ağaçlandırmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlçemizin yeşillendirilmesine destek olduğumuz için mutluyuz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürmeleri, milli ve manevi duygularının geliştirilmesini hedefliyoruz. Şimdi de birlikte piknik yaparak bu fidanları dikmemizi kutlayacağız."

Sporculardan Selma Sude Yiğiner ise 'Ben de bugün 4 fidan diktim. Dünyada benim de dikili ağaçlarım olacak inşallah. Kendimi çok mutlu hissediyorum. İlerde bir nefes almak için kendime alan oluşturdum." dedi.

Aileler de yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çubuk'ta sporcular aileleriyle fidan dikti

Çubuk Belediyesi, Çubuk Çayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:47 Kaynak: AA
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