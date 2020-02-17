Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı

6 saat önce

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.

Çubuk'ta suç istatistikleri açıklandı, System.String[]

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 2018 ve 2019 yılları suç istatistikleriyle ilgili bilgi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kişilere karşı işlenen suçlarda 2018 yılında bin 150 kişiye işlem yapılırken, 2019 yılında bu sayı yüzde 30 azalarak 878'e düştü.

Genel mal varlığına karşı işlenen suçlarda da 2018 yılına göre geçen yıl yüzde 54 azalma olduğu bildirilen açıklamada, 2018 yılında 611 olan işlem sayısının 2019 yılında 340'a geriledi belirtildi.

Açıklamada, iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik olaylarında da yüzde 54 azalma olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Kaymakamı Adem Keleş, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunarak "İlçemizde huzur ve güvenliğin sağlanması için vatandaşlarımızın da duyarlı olması suç ve suçlunun ihbarı ile kolluk kuvvetlerimize yardımcı olmaları ve özellikle telefon dolandırıcılığı girişimlerinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak kimlik bilgisi, para, altın benzeri isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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