Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı

22.05.2022 19:09

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süper market ile akaryakıt istasyonundan sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süper market ile akaryakıt istasyonundan sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonundan ve Atatürk Mahallesi'ndeki süper marketten çok sayıda sigara çalınması üzerine çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonu ve çevredeki 40 farklı adresteki güvenlik kameralarındaki 195 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, zanlının E.Ö. (31) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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