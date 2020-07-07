Çubuk'ta tarım işçilerinin kaldığı çadırlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesine çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar dezenfekte edildi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etmeye başladı.

Her yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinden turşuluk sebzelerin üretilmesinde çalışmak için Çubuk'a gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların ilaçlandığını söyleyen Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

İlçe genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Topçu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla ilçe genelinde yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalara ilaveten mevsimlik işçilerin konakladıkları bölgelerde de ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu kapsamda Aşağı Çavundur, Gökçedere, Sünlü ve Taşpınar mahallelerinde bulunan çadırlar ekiplerimiz tarafından hem Kovid-19 ile mücadele kapsamında hem de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlanarak dezenfekte edildi. İlçemizin ekonomisine katkı vermek amacıyla aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve herhangi bir salgın hastalığa yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarımızı bundan sonra da aralıksız sürdüreceğiz."