Çubuk'ta tatlıcıların Kurban Bayramı mesaisi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi siparişlerden dolayı pastaneler ve tatlı imalathanelerinde yoğunluk yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren imalatçılardan Pakize Çam, AA muhabirine, Kurban Bayramı'na az bir süre kala yoğun talep aldıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Çam, "İlçe dışından da sipariş alıyoruz. Çok şükür işlerimiz çok iyi. Aldığımız siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sipariş dışında satış yapamıyoruz çünkü siparişleri ancak yetiştiriyoruz. Sabah 06.00'da başlıyoruz, gece geç vakitlere kadar çalışmamız devam ediyor. Taze olsun diye son günlerde yapıyoruz üretimimizi." dedi.

Çam, talepleri karşılayabilmek için kapasitelerinin son noktasına kadar çalıştıklarını dile getirdi.

Yörenin 12 baklava çeşidi olduğunu anlatan Çam, en çok midye, kıvırcık, gazete ve şöbiyet baklavanın talep edildiğini, yoğunluğu bu çeşitlere verdiklerini sözlerine ekledi.