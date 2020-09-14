Çubuk'ta tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

Yanan evin havadan görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Ev sahibinin eşi Aynur Atalay'ın konuşması

Çubuk'ta tek katlı evde yangın çıktı

-Çubuk ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev ve sebze ekili bahçe yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gülparpı Mahallesi Yazır yolu üzerinde Abdullah Atalay'a ait evin bahçesinde eşi Aynur Atalay kuru otları yakmak istedi. Otların tutuşması ve kontrolden çıkmasıyla bahçede başlayan yangın tek katlı eve sardı.

Alevleri fark ederek yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk itfaiye Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Evin kullanılamaz hale geldiği olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.