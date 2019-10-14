Çubuk'ta tekvando kuşak sınavı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yücelhan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcularına yönelik ikinci dönem tekvando kuşak terfi sınavı yapıldı.

İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen kuşak terfi sınavı öncesi sporcular, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal ile milli takım antrenörü Raziye Akgül kontrolünde yapılan sınavda sporculardan 5'i siyah, 15'i sarı, 5'i yeşil, 10 kırmızı siyah, 5'i mavi ve 10'u kırmızı kuşağa terfi etti.

Kulüp sporcularının başarı göstererek bir üst kuşağa terfi etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirten Topal, ilçede sporcuların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Çubuk'ta herkesi en az bir branşta spor yapmaya davet eden Topal, "Tekvando futboldan sonra en çok sevilen spor branşı olması sebebiyle ilgi her geçen gün artıyor. Yücelhan Spor Kulübü de bu anlamda başarılı bir spor kulübümüzdür. 4 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar yüzlerce sporcumuz bu kulübümüzde eğitim alıyor. Bu kadar ilginin olması da ilçemiz adına sevindirici bir durum." diye konuştu.