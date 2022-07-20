Çubuk'ta TMO hububat alımına başladı - Son Dakika
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Çubuk'ta TMO hububat alımına başladı

20.07.2022 07:45
Çubuk'ta TMO hububat alımına başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, ilçelerinde hububat alımının başladığını söyledi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ında desteğiyle oda olarak çiftçilerin ürünlerini değerinde alındığı ve kendilerini güvende hissedecekleri bir kurum olan Ankara TMO ile girişimlerde bulunduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Çiftçilerinde büyük ilgisi var. Ofis haftanın 5 günü alım yapacaktır. Alımda her hangi bir sınır yoktur. Şu anda arpalarda dönüme 200 ila 300 kilogram arasında buğdaylarda ise 250 ila 350 arasında verim alınıyor. Bu oranlar bu yılki mevsim şartlarına göre çok iyi diye düşünüyoruz. Devletimizin açıkladığı fiyatlar gayet güzel, çiftçilerimiz de bu orandan memnunlar. Arpa pirimle birlikte 6 bin 200 TL'ye buğday ise 7 bin 400 TL'ye geliyor. İlçemizdeki çiftçilerimiz randevu ile bu hizmetten yararlanabilecek."

Anız yangınları ile ilgili de uyarılarda bulunan Gülle, bu yöntemin hem toprağı hem de topraktaki canlıları yok eden tehlikeli bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Alımın yapıldığı alanda yetkililerden bilgi alan ve çiftçilerle sohbet eden Çubuk Belediye Başkan Vekili Oğuz Demirel de, Gökçedere Mahallesi Yolu üzerinde kurulan TMO geçici alım merkezinde buğday ve arpa alımlarının başladığını belirtti.

Açılan merkezin ilçe adına güzel bir hizmet olduğunu vurgulayan Demirel, "Daha önce ilçemizde böyle bir alım yoktu. İlçemizde yaklaşık 300 bin dekarlık bir alanda çiftçilerimiz hububat yetiştiriyor. Yetiştirilen bu ürünler istenilen değerde satılamıyordu. Şimdi hem TMO alım yapıyor hem de esnaf alım yapıyor. İyi bir rekabet ortamı da oluşturulmuş oldu. Bu hizmeti ilçemize kazandıran herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Traktörü ile tarladan getirdiği ürünle ilk alımın yapıldığı çiftçilerden Ahmet Yavuz ise, "Allah razı olsun ofisimizi buraya getirenlerden. Güzel bir fiyat verdiler ve 7 bin 400 TL'ye buğdayımı sattım. Allah bereket versin bundan iyisi can sağlığı." ifadesini kullandı.

İlk defa TMO'ya ürün verdiğini dile getiren çiftçilerden Salih Arıcı da, "Biz üreticiler içim çok iyi bir hizmet, böyle daha bir hizmet bulunmaz. Daha önce zahirecilere veriyorduk ürünü iki sene parasını almak için bekliyorduk." dedi.

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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta TMO hububat alımına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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