Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Semiha Çetin yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Çetin yönetimindeki 06 YCZ 42 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki İbni Sina Caddesi Kavşağı'nda, Sedat Yaman idaresindeki 06 GC 8484 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

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