Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı

Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Mesut Azder idaresindeki 06 D 5669 plakalı otomobille Cihan Çetinkaya yönetimindeki 06 VDF 56 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Cihan Çetinkaya ve diğer otomobilde bulunan Hatice Azder ile Habibe Karabacak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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