Çubuk'ta Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Çubuk'ta Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi

03.01.2021 17:37
Çubuk'ta Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi, System.String[]

Türk Kızılay Çubuk Şubesi gönüllüler, Atatürk Parkı'ndaki sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi gönüllüler, Atatürk Parkı'ndaki sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlar için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Zorlu bir süreçten geçildiğini hatırlatan Nar, "Gönüllülerimizle birlikte Atatürk Park'ındaki, meydanın simgesi haline gelen güvercinleri besledik. Barınaklara gidiyoruz, parklardaki ve sokaklardaki sokak hayvanlarını ayrı ayrı besliyoruz. Yaklaşık 35-40 kişiye yakın gönüllü arkadaşımızla sokak kısıtlaması olduğu günlerde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kızılay gönüllüleri olarak tüm canlıların yanındayız." dedi.

Öte yandan hayvanseverler de parktaki sokak hayvanlarına yiyecek getirdi.

Hayvanseverlerden Ümit Ermiş, "Güvercinleri beslemek için çarşı merkezine geldim. İzinli olduğum günlerde sürekli bunu yaparım. Sokak hayvanlarına güvercinlere bir kap su, yemek artıkları, yem bırakırım. Bizim yaptığımız insanlık vazifesi." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılay, Kadın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Türk Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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