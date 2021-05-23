Çubuk'ta Türk Kızılayı'ndan Filistin'e yardım kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi, İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçerek yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasına katılan Karagöl Caddesindeki bir grup esnaf, bir günlük gelirini Filistin'e bağışlama kararı aldı.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından ilçede '"Filistin yaralı, uzat elini'" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Atatürk Parkı'nda kurulan çadırda nakdi ve ayni yardımlar toplanmaya başlandı.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, "Kadir gecesinde Kudüs merkezinde başlayıp, Gazze'de devam eden İsrail terörü nedeniyle Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için kampanya başlattık. Burada nakdi yardım başta olmak üzere özellikle de ilaç ve tıbbi malzeme bağışı alıyoruz. Aynı zamanda battaniye ve kıyafet yardımı da alıyoruz. Kampanyamız 6 Haziran'a kadar devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizin yaralarını sarmaya dönük somut adım atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Esnaf bir günlük gelirini bağışlayacak

İlçedeki esnafların başlattıkları yardım kampanyasına destek olmaya başladığını dile getiren Türk Kızılayı Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar, "Biz de kadın kolları olarak esnaflarımızı organize ediyoruz. Yardım kampanyasına destek olmak isteyen iş yerlerimizi bayraklarla donatıyoruz. Bugün de Karagöl Caddesindeki esnaflarımız bir günlük gelirlerini Filistinli kardeşlerimize bağışlama kararı aldılar. Biz de onlara destek olmak için buraya geldik." dedi.

Lokanta işletmeciliği yapan Ömer Türkoğlu, pazartesi günkü tüm gelirini Filistin için bağışlayacaklarını söyledi.

Bu kampanyaya duyarsız kalamayacaklarını vurgulayan Vural İçel de, "Elimizden gelen yardımı kardeşlerimiz için yapmaya çalışıyoruz. Oradaki Müslüman kardeşlerimize ne kadar yardım yaparsak bizim de burada o derece yüzümüz güler. Az çok demeden buradaki esnaf arkadaşlarımızla aldığımız karar gereği bir günlük kazancımızı bağışlayacağız. İnşallah kardeşlerimizin yüzlerini bir nebze de olsa güldürürüz." ifadelerini kullandı.???????