Çubuk'ta turşu kurma sezonu başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni sezonun ilk turşusu Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kuruldu.

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde çalışan kadınlarla, kalibrasyon makinesinden geçirilen salatalıkları hijyenik ortamda yıkayan ve iğneleyen Demirbaş, cam kavanoza turşu kurdu.

Demirbaş, turşunun ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu gıdanın faydalarının pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve sirkeyle hazırlanan suyunda saklı olduğunu anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"Doğal turşu ve turşu suyu, vücuda sağladığı direnç nedeniyle önemli bir gıda ürünümüz. Çubuk turşusunun ana maddesi salatalıktır. Turşularımız ilçemizin topraklarında ve insanımızın emekleriyle yetişen sebzelerden kuruluyor. Salatalıklar toplanarak tarladan getiriliyor. Burada temizlenerek iğneleme işleminden geçiriliyor. Defne yaprağı, sarımsak, dereotu, karabiber, tuz ve sirke katarak turşumuzu kuruyoruz. Sirkeyle kurulan turşu hem daha sağlıklıdır hem de daha güzel olur. Salatalıklar, içerisine su ve baharatları almaları için iğneleme makinesinde iğnelendi. Yine ilçemizde doğal ortamda üretilen sarımsak, biber, defne yaprağı kavanozun içerisine konuldu. Özel olarak hazırlanan suyunun da ilave edilmesiyle turşumuz kurulmuş oldu."

Demirbaş, bu yıl 40 bin ton turşu kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıllardır vatandaşlarımızın sofralarında yerini alan Çubuk turşuları, artık ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. 30'dan fazla çeşit turşumuz var. Biz de belediye olarak 15 ton turşu kurarak ilçemize gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Çubuk turşumuz artık herkes tarafından bilinen ve tanınan bir lezzettir."