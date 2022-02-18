Üye Girişi
Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak - Son Dakika

Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak

18.02.2022 20:19
Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu yıl Ankara'nın Çubuk ilçesinde de yapılacağı belirtildi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu yıl Ankara'nın Çubuk ilçesinde de yapılacağı belirtildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu yıl ÖSYM tarafından yapılacak YKS'nin ilçede de gerçekleştirileceğini söyledi.

İlçedeki öğrencileri, ilk tercihlerinde Çubuk'u yazmayı unutmamaları konusunda uyaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz YKS için merkezdeki yakın ilçelere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum sınav günü adayların sınava yetişememe stresi yüzünden dikkatini dağıtıyor ve motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyordu. Bu düzenlemeyle geleceklerini yönlendirmede önemli bir yeri olan üniversiteye giriş sınavlarına katılacak yavrularımızın dikkatini dağıtacak ve motivasyonlarını düşürecek etken ortadan kaldırılmış oldu. İlçemizde ikamet eden veya yakın ilçelerde ikamet eden vatandaşlarımız artık sınav merkezi tercihlerinde Çubuk'u seçebilecek. Şimdiden tüm sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz."

Demirbaş, sınavın yapılacağı günlerde belediye olarak kendilerinin de her türlü tedbirleri alarak sınavların en iyi şekilde yapılamasına destek olacaklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan otobüs seferlerinin artırılması talebi Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan otobüs seferlerinin artırılması talebi Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor Turgut Zaim'in yağlıboya tablosu ilgi çekiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Baki Demirbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta üniversite sınavı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement