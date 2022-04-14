Çubuk'ta, üniversite sınavına girecek öğrenciler iftarda buluştu - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "İftar Soframızı Paylaşıyoruz" temalı iftar programı organize etti.

İlçedeki bir salonda düzenlenen iftar programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Başkan Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, okul müdürleri ve ilçedeki 12'inci sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrencilerden Ömer Öksüz'ün Kur'an-ı Kerim okunduğu programda yine öğrencilerden Abdullah Aydın tarafından dua okundu.

Milletvekili Zeynep Yıldız, yaptığı konuşmada, ilk defa böyle anlamlı bir iftar programına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonraki süreçte, hayatına dahil çok kritik bir kararı alacak olan arkadaşlarımızla bir araya gelmek beni apayrı mutlu etti. Çünkü gerçekten ülkemize dair ortak hayallerimizi hep birlikte konuşmak çok değerli. Her ne iş yaparsak yapalım, işimizi en iyi şekilde yapıyor olabilmek emin olun ülkemizi bambaşka noktalara taşıyacaktır. Ülkemizin şu an dünyadaki yerine baktığımızda Türkiye gerçekten dünyanın merkezi haline gelmiş vaziyette. Daha iyi düzeylere taşımak bizlerin mesuliyetinde. Bizleri bir araya getiren sayın belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum."

Program nedeniyle Başkan Demirbaş'a teşekkür eden Kaymakam Keleş, "Öğrencilerimizi önümüzdeki aylarda girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum. Çok güzel hedeflerinin olduğunu biliyoruz. İlçemizin tüm imkanları sizler için seferberdir." dedi.

Başkan Demirbaş, geleceğin teminatı öğrencilerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "İlçemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin dünya ile yarışan gençler olmasını cani gönülden isterim. Aldığınız eğitimlerin yanında yeteneklerinizi ve kendinizi de keşfederek sınava takılıp kalmamanız gerekiyor. Sakin kafayla kendinizi dinlemeli, ileriye yönelik büyük adımlar atacağınız bu süreçte doğru kararlar vermelisiniz. Bu süreçte aileleriniz ile birlikte ben de her zaman yanınızda olacağım." diye konuştu.