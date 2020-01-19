Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:45 Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk'ta ilçe genelinde düzenlenen eş zamanlı asayiş uygulamalarında üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde çıkan N.C, A.A, Ç.Ş, H.D. ve H.B. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğerleri salıverildi.
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