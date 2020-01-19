Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk'ta ilçe genelinde düzenlenen eş zamanlı asayiş uygulamalarında üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde çıkan N.C, A.A, Ç.Ş, H.D. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.B. tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:45 Kaynak: AA
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