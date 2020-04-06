Çubuk'ta vatandaşlara

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında caddeleri dolaşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve maskesiz dolaşmamaları çağrısında bulundu.

İlçenin en işlek caddelerinden Cengiz Topel Caddesi'ni gezen Keleş ve Demirbaş, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını konusunda uyarılarda bulundular.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla başta semt pazarları olmak üzere, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında incelemelerde bulunarak vatandaşlardan hijyen tedbirlerine uymalarını ve evde kalmalarını istedi.

Keleş, virüsten korunmak, taşıyıcı ve hasta olmamak için evde kalınması gerektiğini belirterek, "Özellikle 20 yaş altı ve 60 yaş üstü vatandaşlarımızın başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Evde kalmak toplumsal sorumluluğun bir gereğidir. Salgınının önüne geçmenin en etkili yolu evlerimizde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkmamak, başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak ve temizliğe önem vermektir." ifadesini kullandı.

Belediye olarak koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Demirbaş ise "Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz de oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın." diye konuştu.