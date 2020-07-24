Çubuk'ta vişne hasadı başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne hasadına başlandı.

Sululuk oranı yüzde 85'in üzerinde olan Çubuk vişnesi, meyve suyu ve şurup fabrikaları tarafından tercih ediliyor.

Bu yıl toptan 2 ila 2,50 lira arasında alıcı bulan vişne, pazarda ise 5 ila 6 lira arasında satışa sunuluyor.

Ağılcık Mahallesi'nde 20 dönüm araziye diktiği vişne ağaçlarıyla üretim yapan Hasan Yazıcı'yı ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hasat hakkında bilgi aldı.

Çubuk'un vişne üretiminde önemli bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Demirbaş, üretene her konuda destek olmak gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan herkese teşekkür eden Demirbaş, "Vişnemiz bu yıl oldukça iyi. Fiyatları da makul bir seviyeye yükselirse üreticimizin yüzünün güleceğinden eminim. İlçemizde 30 bin ton vişne rekoltesi olduğu tahmin ediliyor. Sezonun hem üreticiye hem de alıcıya hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Yazıcı ise asıl mahsulün iyi olduğunu, fiyat da makul seviyeye yükselirse memnun kalacaklarını dile getirerek, "Yaklaşık 20 yıldır vişne üreticiliği yapıyorum. Para kazandığımız sürece kaliteyi daha da artırmak ve geliştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. İlgi ve desteklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.