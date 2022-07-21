Çubuk'ta vişne hasadı başladı

Coğrafi işaret alan "Çubuk vişnesi"nin hasadına başlandı.

Çubuk ilçesinde temmuz ayında başlayan ve eylül ayına kadar hasadı yapılan vişne, Ankara, Niğde, Denizli, Mersin, Isparta ve Bursa'daki fabrikalarda meyve suyu, reçel, marmelat ve dondurulmuş gıda olarak işleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine, Türkiye'de ve Ankara'da vişne denilince akla gelen yerlerden birinin Çubuk olduğunu söyledi.

Bu yıl mevsim şartları nedeniyle vişne rekoltesinin düşük olduğunu aktaran Akbayrak, "Ancak kilogram fiyatı yüksek olmasıyla çiftçilerimizin vişneden yüksek gelir elde etmelerini bekliyoruz." dedi.

Üretici Yusuf Bostan da Çubuk vişnesine coğrafi işaret alınmasının fiyatları etkilediğini ve üretici olarak kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "10 yıldır vişne üreticiliği yapıyorum. Rekoltede geçtiğimiz yıllara göre yüzde 40 kayıp var ama fiyatların yüksek olması bir nebze olsun bizlere fayda sağladı. Bunda da vişnemizin tescillenmesinin etkisi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bostan, ilçede yetiştirdikleri vişnenin tadı dolayısıyla çok beğenildiğini kaydetti.