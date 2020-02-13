Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kış aylarında beslenme sıkıntısı çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı etkinlikle, "Soğuk kış gününde aç canlı kalmasın" projesi kapsamında dağlık ve tepelik alanlara hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Demirbaş, yaban hayvanlarının aç kalmaması için kış aylarında ekiplerin çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde doğaya yem bırakma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Demirbaş, kendilerine destek olan vatandaşlara teşükkür etti.

Demirbaş, etkinlik kapsamında Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkını da ziyaret ederek, hayvanları eliyle besledi.

Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi
Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar... Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]