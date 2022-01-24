Üye Girişi
Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu - Son Dakika

Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu

24.01.2022 18:52
Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde akbaba bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde akbaba bulundu.

Çubuk İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipleri tarafından bulunan yaralı akbaba tedavi altına alındığı belirtildi.

Çubuk'a bağlı Meşeli Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbaba bulundu.

Kızılcahamam Soğuk su Milli Parklarında yaşadığı belirlenen yaralı akbabanın soğuk hava ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulmak için Çubuk bölgesine geldiği tahmin ediliyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba, bir süre sıcak bir ortamda bekletildikten sonra yiyecek ve su verildi.

Yaralı akbaba daha sonra tedavisi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. - ANKARA

Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu

YORUMLAR
500

Hisarcık, Jandarma, Ankara, Çubuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu - Son Dakika


Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu         
18:49
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
18:48 Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu
18:35 Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında
18:25 Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor
18:24 Cengiz Kurtoğlu sahnede sanat camiasına verdi veriştirdi
18:24 Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'e ulaştı, devre kesici uygulandı
18:02 Kar yağışı tarım için can simidi oldu
18:16 Yoğun kar yağışına dayanamayan İstanbul Havalimanı'nın kargo terminalinde çökme
18:08 Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımlarına Deniz Baysal da katıldı!
17:53 Vali Ali Yerlikaya: Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini ihbar edin
17:51 Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 18:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta yaralı akbaba bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement