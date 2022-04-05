Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı - Son Dakika
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Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı

05.04.2022 16:04

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yönelik yardım kolisi dağıtımına başladıklarını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara yönelik yardım kolisi dağıtımına başladıklarını belirtti.

Demirbaş, yaptığı açıklamada ramazan dolayısıyla her gün Türk Kızılay Çubuk Şubesi aşevinde hazırlanan 3 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtıldığını, belediye tarafından sağlanan yardım kolilerinin de kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildiğini ifade etti.

Belediye hizmet binasında bulunan Esenlik Hayır Çarşısı'nda hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kıyafet ve çeşitli yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildiren Demirbaş, "İlçemizde tüm hayırsever vatandaşlarımız gerçekten hayırda yarışmak adına seferber olmuş durumda. Birlik beraberlik içerisinde huzur içerisinde mübarek ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hayırlarımızı Allah kabul etsin diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can da yardımların erken dağıtılmasının önemine dikkat çekti.

Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı
Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı
Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çubuk'ta yardım kolisi dağıtımına başlandı - Son Dakika
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