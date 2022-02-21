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Çubuk'ta "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çubuk'ta "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi

21.02.2022 17:43

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şabanözü İlçesi Gençler Birliği Mahalli Gelenekleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğince "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şabanözü İlçesi Gençler Birliği Mahalli Gelenekleri Tanıtma ve Yaşatma Derneğince "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP Çubuk İlçe Başkanı İhsan Mutlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Yaren ekibi geleneksel kıyafetleriyle tarihi Bekir Ağalar Konağı'ndan hareket ederek Atatürk, Cengiz Topel ve Kıbrıs Caddelerinde kortej yürüyüşü yaptı. Yaren ekibi daha sonra Atatürk Parkı'nda geleneksel oyunlar sergiledi.

Başağa Nejdet Hacı Bayramoğlu, Çubuk Şehir Müzesi'nde düzenlenen gösteri öncesi, yaren kültürü hakkında bilgi verdi.

Çeşitli orta oyunlarının sergilendiği etkinlikte yaren kültürü örneklerle anlatıldı. Şiirlerin okunduğu gecede, Şabanözü yöresi sanatçısı sazende Halit Kibaroğlu ekibiyle bağlama çalarak, yöreye ait türküleri seslendirdi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçelerinde unutulan yarenlik geleneğini yeniden yaşatmak istedikleri vurguladı.

Demirbaş, "Bu kültürü tanıtmak amacıyla bugün yeren gecesi düzenledik. Seymen ve yaren geleneklerinde bir muhabbet, bir birliktelik, bir güzellik vardır. İnşallah bu güzel geleneklerimizi ilçemizde yaşatmak istiyoruz." dedi.

Şabanözü Belediye Başkanı Özcan da, yarenlerinin ilçelerini en iyi şekilde tanıttığını kaydetti.

Gençler Birliği Mahalli Gelenekleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kurt ise, Çubuk ve Şabanözü ilçelerinin kültür ve değerlerine sahip çıktığını belirtti.

Çubuk'ta Yaren Gecesi etkinliği düzenlendi
Çubuk'ta Yaren Gecesi etkinliği düzenlendi
Çubuk'ta Yaren Gecesi etkinliği düzenlendi

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Hisarcık, Şabanözü, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'Yaren Gecesi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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