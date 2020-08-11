Çubuk'ta Yeni Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı - Son Dakika

Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni yol genişletme ve sokak sağlıklaştırma projesi başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafiğin akışını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, Cengiz Topel Caddesi, Alparslan Caddesi ve Mevlana Sokak'ta çalışma yürütülüyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, proje çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin uygulamaya başladığını söyledi.

Cengiz Topel Caddesi'nde kaldırım ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Yeni belediye binamızın da olduğu Atatürk Mahallemizin Cengiz Topel Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarını birleştiren noktada yol yükseltme çalışması yapılacak. Oradaki kot farkı nedeniyle yol doldurularak yükseltilecek. Hem kot farkı ortadan kaldırılacak hem de birden yükselen yolun dik bölümü tatlı bir rampaya dönüşecek. Ayrıca Mevlana Sokak ve Alparslan Türkeş Caddesinde de sağlıklaştırma çalışması yapılarak yeni bir görünüme kavuşacak. Proje kapsamında altyapısı yeniden düzenlenen bölgede araç yolu ve yaya yolları da yeniden düzenlenecek. Zemin malzemeleri değiştirilirken yeni dekoratif aydınlatma armatürleri de yerleştirilecek. Yapılacak proje ile Çay Sokak'ta olduğu gibi bu bölgemizin de çehresini değiştirirken daha kullanışlı bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bölgeyi inşallah halkımızın yoğun şekilde kullanacağı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."

Hedeflerinin şehre gelen misafirlere farklı destinasyonlar sunmak olduğuna işaret eden Demirbaş, yapılan çalışmalar tamamlandıkça şehrin daha da güzelleştiğini kaydetti.