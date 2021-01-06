Çubuk'ta yılın ilk belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çubuk Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlık etti.

Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılında olduğu gibi 2021'de de çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirtti.

Yeni projeler hazırladıklarını ve bu yıl içerisinde gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"2020 yılı tüm dünya ve ülkemizde pandemi etkisinde geçti. Bizler de hem pandemi ile mücadele hem de halkımıza hizmet için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. İnşallah 2021 yılında pandemi sürecinin geride kaldığı ve hizmetlerimize devam edeceğimiz bir yıl olacak. Yazır Sanayi Bölgesinde fabrikalar çalışmaya başladı ve yeni yatırımcılar yatırım yapmak için gelmeye devam ediyor. Yine projeler hazırladık ve bunlara bu yıl içerisinde başlayacağız. 2021 yılının ilçemize, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini dilerim."

Toplantıda, önergeler ve komisyondan gelen raporlar, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Toplantıda ayrıca AK Partili meclis üyeleri İsmail Kayahan, Muzaffer Uçar, Ahmet Kılıç ve Hasan Özyürek ile MHP'li meclis üyesi Recep Öz, denetim komisyonu üyeliğine seçildi.