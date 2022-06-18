Çubuk'ta YKS heyecanı - Son Dakika
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Çubuk'ta YKS heyecanı

18.06.2022 12:34
Çubuk'ta YKS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Ankara'nın Çubuk ilçesinde de başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Ankara'nın Çubuk ilçesinde de başladı.

Çubuk ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen YKS'de, 13 okulda 3 bin 39 öğrenci üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

Çubuk Belediyesi de sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerini yalnız bırakmadı. Belediye, okul önlerine kurduğu stantlarda sınava giren öğrenci ve ailelerine çay, su ve kek ikramında bulundu.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sınavların öğrenci ve veliler için dönüm noktalarından biri olduğunu, bundan dolayı öğrenci ve velilerin bugün büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Bu yıl ilk defa ilçede sınavın düzenlendiğini bildiren Demirbaş, şöyle konuştu:

"Velilerimiz ve öğrencilerimiz trafik ve o sınava yetişememe stresini çekmeyecek. Belediye olarak son bir haftadır tüm okullarımızda sınava hazırlık çalışmalarımızı yaptık. Bugün de okul önlerimizde çeşitli hazırlıklarımız oldu. Okul önlerinde öğrenci ve velilerimizin heyecanına ortak olmak, onlara küçük de olsa bir katkıda bulunmak, moral vermek ve manevi destekte bulunmak için bu hizmeti yerine getiriyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da öğrencilere başarılar dileyerek, "İlçemiz için önemli bir günü yaşıyoruz. Öğrencilerimiz ilk defa ilçemizde sınava giriyorlar. Önceki yıllarda olduğu gibi o yol meşakkatini yaşamayacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz çok memnunlar. Bu konuda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Veli Murat Yılmaz ise, sınavın ilçede olmasının kendilerini hem ekonomik hem de yol stresi açısından rahatlattığını dile getirerek, bunun için yetkililere teşekkür etti.

Sınava giren 50 yaşındaki Yasemin Eldivan, çocuklarını okuttuktan sonra sıranın kendisine geldiğini anlatarak, "Çocuklarımı okuttum, şimdi de ben üniversite okumaya karar verdim. İnşallah kazanacağım. İlçemizde sınavların yapılması bizlere de güç verdi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta YKS heyecanı - Son Dakika

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