Son dakika haberi! Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu

21.06.2022 18:08

Son dakika haberler... Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı mahallerde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve sel oluştu.

Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı mahallerde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve sel oluştu. Yağışlar ekili alanlara zarar verdi.

Çubuk'a bağlı Ağılcık ve Atatürk mahallelerinde sağanak ekili alanlarda zarar meydanı getirdi. Derler taşarken taşkın nedeniyle bir çok evin giriş katları ve garajlarını su basarken, yol ve köprüler yüksek kesimlerden gelen sel nedeniyle zarar gördü. Bölgede Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Öte yandan Atatürk Mahallesi'nde ise Çubuk Özel Eğitim Uygulama, İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulları ilse sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağış nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemeler yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye ekiplerinin onarım ve temizlik çalışması başlattığını söyledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çubuk'ta yoğun yağış sele neden oldu - Son Dakika

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