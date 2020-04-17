Çubuk'ta yol yapım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Çubuk'ta yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen köprü genişletme ve yol yapım çalışmasının tamamlandığını söyledi.

İlçede ilk defa silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol uygulamasının gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Atatürk caddesinde 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yolu kendi kaynaklarımızla yaptık. Silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması Türkiye'de yeni bir uygulama.Amacımız, hem daha az parayla hem de daha sağlam bir yolu yapmaktı. Silindirle sıkıştırılmış beton, sıcak asfalta göre yüzde 40 daha ucuz. Atatürk caddesindeki köprümüzün ışıklandırması da tamamlandı. Hem genişliğiyle hem de ışıl ışıl olmasıyla ilçemize yakıştığını düşünüyorum."