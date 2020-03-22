Çubuk'ta zabıta ekiplerinin

Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen denetimlerini artırırken, kapatılması gereken işletmeleri denetliyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelge kapsamında, halk sağlığını tehdit edebilecek iş yerlerini kontrol ederek, işletmelere alınan kararlara uymaları konusunda uyarılar yapıyor. Ayrıca iş yerlerinde çalışan personeli maske, eldiven ve bone takmaları konusunda da uyarıyor.

Yeni genelgeler kapsamında kapatılan berberler, güzellik salonları, lokantalar ve kafeler denetleniyor.

Yayımlanan genelgeler kapsamında ikinci bir emre kadar açıkta ürün satışlarının durdurulduğunu ve işletmelerin tebliğ edilen tüm kurallara riayet etmelerinin hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Çubuk Belediyesi zabıta Müdürü Ünal Ayten, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla zabıta ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceğini söyledi.