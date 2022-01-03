Çubuk'ta zabıta ekiplerinin marketlerde etiket denetimi devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri, market ve bakkallarda etiket denetimi yaptı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde özellikle zincir marketlerde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı.

Denetimlerde etiketsiz bazı ürünleri belirleyerek bunların hemen fiyatlandırılmasını isteyen ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu denetledi.

Ekiplerle denetime katılan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, 17 marketi denetlediklerini söyledi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 8 iş yerine tutanak tutularak cezai müeyyide uygulandığını belirten Olmuş, şunları kaydetti:

"Fiyat değişiklik tarihi, son kullanma tarihleri, ürün künyesi ve etiket kontrolleri sonucunda etiket ve kasa işlemlerinde fiyat farklılıkları tespit edilen işletmelere tutanaklar tanzim edildi. Denetimlerde kurallara uyan işletme sahipleri ve çalışanlarına teşekkür ederken 8 işletmemize de toplam 22 bin 378 lira tutarında ceza kesildi. Ayrıca son kullanma tarihi geçen ve ambalajları bozuk ürünlere de tutanakla el konularak imhaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki ekiplerimiz ilçemiz genelinde mevzuatımız kapsamında ara vermeden kontrollerine devam edecek."

Olmuş, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatlarını takip etmeleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatlice kontrol etmeleri ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında zabıta ekiplerine ihbarda bulunmalarını istedi.