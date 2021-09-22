Çubuk'ta zife bulanmış 3 köpek kurtarıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zifte bulanmış 3 yavru köpek hayvanseverler tarafından ölmekten son anda kurtarıldı.

Olay; Ankara'nın Çubuk ilçesi Demirci Köyünde meydana geldi. Bölgede bulunan hayvanseverler yol kenarında 3 yavru köpeğin zifte bulandığını fark etti. Hayvanseverler kendi imkanlarıyla köpekleri ziftin içerisinden kurtarmak istedi ama başarılı olmadı. Hayvanseverler durumu itfaiye ve Çubuk Belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zift içerisindeki 3 köpeği kurtararak Çubuk belediyesi ekiplerine teslim etti.

Köpekleri bulan bir hayvansever, "3 tane köpeğin tesadüfen ziftin içerisinde batmış ve ölmek üzere olduğunu gördük. 2- 3 buçuk saat arasında uğraştık. Olayı itfaiye ekiplerine haber verdik. Çubuk belediyesinden 2 ekip geldi buraya. Hayvanları mazotla temizleye çalıştık. Daha sonra hayvanları belediyeye teslim ettik. İnşallah kurtarırlar" dedi. - ANKARA