Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

26 dakika önce

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Çubuk'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çubuk-Şabanözü karayolunda meydana geldi. Oyumiğde Mahallesi'ndeki mezarlık ziyaretinin ardından Ankara'ya dönen ailenin içinde bulunduğu Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil, önündeki traktörü sollarken Sinan Usta yönetimindeki 06 AS 7611 plakalı otomobil, Ömer Acısu yönetimindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü tespit edilemeyen traktörle çarpıştı. Hurda yığınına dönen 06 ALA 82 plakalı otomobildeki Fadime Kaynamazoğlu (56) hayatını kaybederken, eşi Seyit Ahmet Kaynamazoğlu ve torunu Enes Kaynamazoğlu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
Çubuk-Şabanözü karayolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan traktör sürücüsünün aracıyla birlikte kaçtığı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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