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Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde ilerleyen Seyit Ahmet K. idaresindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Sinan U.'nun kullandığı 06 AS 7611 plakalı otomobil, Ömer A. idaresindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araç ve plakası henüz belirlenemeyen bir traktörle çarpıştı.
06 ALA 82 plakalı otomobilde bulunan Fadime K., çarpışmanın etkisi ile kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Seyit Ahmet K. ve Enes K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ayrıca, kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü Karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara, Çubuk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
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